行政院宣布軍公教明年調薪4％、警勤加給調升15％，挨轟中央請客地方付錢，基北北桃4縣市首長今天在桃園合體宣傳觀光活動，他們異口同聲認為民進黨政府並非第一次做這種事，要求中央應該和地方政府充分溝通，要聽地方的聲音。

新北市長侯友宜砲轟，民進黨政府老是做「我請客、你買單」，明明知道地方財政都困難，自己還在裝闊，結果地方財政、建設就受到擠壓，這也不是第一件了，常常在做這種事情，讓地方政府非常有意見，希望民進黨政府趕快把財政收支畫分好，把地方的聲音要聽進去。

台北市長蔣萬安說，現在大家的感覺就是中央請客地方買單，上一次的加薪，中央是全額補助，但這次為何只補助一半，的確對地方政府造成很大的負擔。他也說，很多政策的宣布如果都能和中央溝通好，對外說清楚會比較好。

基隆市長謝國樑則說，當下他第一反應是「蛤，我們要自己出喔？」但他認為，加薪是樂見公務員努力工作下所應得的，但事實上就如侯市長所說「中央請客，我們買單」這樣的話，希望未來在政策的凝聚當中，也可以納入地方政府更多的意見，大家共同來完成這個決策，只要是對公務員好會支持，但希望可以讓地方政府多參與。

桃園市長張善政表示，雖然他也支持提升軍公教的待遇，但中央做任何政策考量時，應該要一併考慮地方財政的沈重負擔，中央與地方應該是要步伐一致，才能做出更全面的決策，如果中央確認不全額補助，他與市府團隊也會努力編出預算。