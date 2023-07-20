澎湃新聞20日報導，雲南省消防救援總隊消息，7月12日以來，不斷有村民反映在雲南磨憨—磨丁經濟合作區磨憨鎮有野生亞洲象群出沒，踩毀、啃食農作物。

西雙版納是亞洲象在中國大陸的棲息地。此前，雲南一群離開棲息地北移的亞洲象曾引發廣泛關注。北移亞洲象群自2020年3月離開原棲息地－雲南西雙版納國家級自然保護區，同年7月進入普洱，2021年4月16日從普洱市墨江縣進入玉溪市元江縣，離開其傳統棲息地。北移亞洲象群共遷移110多天，迂迴行進1300多公里，途經玉溪、紅河、昆明3個州（市）8個縣（市、區）。

澎湃新聞報導，從昆明市消防救援支隊20日獲悉，獲報後，該支隊野生亞洲象監測小隊6名消防救援人員，連續5天全時段盯緊43頭野生亞洲象活動軌跡，象群先後轉場磨龍村委會，磨憨村委會，東協大道主幹道等多地。對此，監測小組地面跟蹤120多小時、無人機架次60餘架次、飛行時限30小時、機動行程達300餘公里、標繪要圖10餘份，為指揮部掌握象群活動、疏導沿線群眾、確保人象平安提供有力支撐。

7月19日20時整，昆明市消防救援支隊野生亞洲象群監護小組在位於磨憨鎮磨龍村委會昆鋼物流旁的區域發現象群。經監測，約40頭亞洲象自山區緩步前往磨龍村委會農田，距離農田距離不足400米，監護小組已向附近村民發出預警並持續監測。

7月19日22時許，野象群外出覓食，接近人員活動區域，距離昆明市消防救援支隊監護小組最近距離約50米。昆明消防監護小組一邊借助無人機全程監護，一邊及時疏散周邊群眾，防止人象衝突。

此前，7月17日19時19分，象群行至磨憨鎮傣味映象餐館旁，離道路不足百米，監測指戰員立即利用無人機喊話預警，提醒周邊農戶暫停勞作和撿拾野生菌，生產生活道路禁止通行，切勿在窩棚、簡易房內留宿，發現大象嚴禁圍觀驅趕。

公開資料顯示，磨憨鎮位於中寮邊境，原為雲南省西雙版納州猛臘縣下轄鎮，2022年5月起由昆明市託管。