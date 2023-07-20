近來中美關係出現修補跡象，中國大陸外交部長秦剛卻已超過3個星期沒有公開露面，外界各種揣測不斷。美國《華爾街日報》周三報導，北京向華府保證，即使秦剛因「健康因素」無法出席雙方交流場合，中美高層解凍往來仍會持續進行。

57歲的秦剛是中國外交界老兵，曾三度派駐倫敦，2005年、2011年二度出任中國外交部發言人，常在記者會現場與媒體記者交鋒，2021年任駐美大使。去年12月，秦剛接任外長，原本的外長王毅升任中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任。今年3月，秦剛再獲提拔，兼任副總理級國務委員。

中國大陸外交部長秦剛已超過3個星期沒有公開露面。（資料照／美聯社）

《華爾街日報》周三（19日）報導，今年6月中旬，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京時邀秦剛訪美，秦剛接受邀請，但兩人會面日期尚未公布。先前有中方官員預估，中國國家主席習近平可能在11月出席在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，秦剛赴美會見布林肯或許會在此之前成行。

到目前為止，秦剛最後一次露面是今年6月25日，當天他在北京會見來訪的越南、斯里蘭卡外交部長，還有俄羅斯外交部次長。秦剛原計本月10日會見歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），但行前5天前中方宣布波瑞爾訪問北京行程取消，理由隻字未提。

上周四（13日）東南亞國協（ASEAN）在印尼舉行外長會議，原本要與布林肯會談的秦剛並未現身，由王毅代打，各界對於秦剛下落的揣測甚囂塵上。氣球事件之後，中美之間溝通中斷、雙邊關係急凍；中美雙方最近開始努力重啟高階互動，秦剛卻不見人影，難免啟人疑竇。

熟悉內情人士透露，王毅向布林肯表示，秦剛缺席是出於「健康因素」，與中國大陸外交部說法相同。王毅還說，北京會讓中美之間的溝通管道保持開啟。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在本月10日表示，布林肯在印尼會見王毅時表達希望很快能見到秦剛。中國大陸外交部對此簡短回應，中方外交活動穩定推進中。