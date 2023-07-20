太平洋島國、同時也是台灣邦交國諾魯（Nauru）本月稍早發現一枚二次大戰時期的未爆彈，重達227公斤，計畫在今（20）日進行引爆。不過由於諾魯國土面積小，政府擔心爆炸威力太大，宣布全島進入緊急狀態，並疏散未爆彈所在地點附近的所有居民，所幸炸彈後來已順利拆除。

根據路透社、澳洲ABC新聞20日報導，建築工人在本月7日進行公共設施工程時，發現了這枚未爆彈，立即通報有關當局。代理總統航特（Martin Hunt）下令，在拆彈這一天，全國一律停班停課，以防萬一。

Nauru Govt has declared a state of disaster over the whole island after an unexploded WW2 bomb (UXO) was identified on July 7. Residents are being evacuated and a public holiday decelerated tomorrow while the bomb is disarmed. 📸: @DefenceAust pic.twitter.com/kWg5yxBDJv — Marian Faa (@marianfaa) July 19, 2023

諾魯政府警告居民：「發生意外爆炸的可能性很小，但一旦發生了，警戒區內的水、電和房屋可能會毀損。」

諾魯約有11,000人口，居住在寬僅150至300公尺的沿海地區。當局請求澳洲政府協助拆彈，並在今（20）日宣布全國進入緊急狀態，疏散位於愛和區（Aiwo District）、未爆彈周圍2公里內的居民。稍早當局透過臉書表示，十分感謝澳洲國防軍協助，炸彈已成功拆除，移至安全地點準備丟棄。

當地居民哈里斯表示，澳洲軍事專家為了拆彈，提早好幾天做準備，附近居民每天從上午10點到下午2點都被要求撤離，「我們就開著車在島上晃，盡量避開警戒區。」

諾魯是全世界最小的國家之一，陸地面積僅21平方公里，距離澳洲4,500公里，航班往來並不頻繁。美國和日本曾在第二次世界大戰期間於此地交戰。