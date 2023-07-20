古坑鄉公所旁有一片200多名地主持有的3.5公頃農地，4年前自辦「新生市地重劃區」，其中公共設施保留用地有1.14公頃，古坑鄉公所勇於接管維護，但目前設施不佳，縣長張麗善20日會勘同意補助500萬元改善，以表彰「古鄉公所實為地方機關管理自治表率」。

古坑鄉人口3萬餘人，雖然近年人口緩降，因毗鄰斗六市的外溢效應，近年建商推出的建案都銷售一空，房地產市場熱絡，激發古坑鄉公所旁的農地所有權人2017年成立自辦市地重劃會。

該重劃區面積3.57公頃，重劃後產生2.44公頃建築土地，基地東邊是住宅區，北臨特九號道路、西臨新生路，有古坑橙鄉鐵馬道經過，生活機能便利。

1.14公頃的公共設施保留用地設有景觀燈、停車場、公園遊具、電力管線，但頗為陽春克難，.古坑鄉公所希望縣府能補助修繕，公所願意承擔養護。

縣長張麗善表示，經過市地重劃後住商用地能發揮土地價值，公部門也會好好規畫管理公共場域，不會使它變成髒亂點，一定會活化成為鄉親休憩的地方，讓土地產生真正的價值，古坑鄉公所願意接管養護公共設施管養，實為地方機關管理自治表率。

古坑鄉林慧如表示，公所責無旁貸管理維護公園用地，感謝縣長補助500多萬元改善設施，未來將爭取建置「多功能中心」作為鄰近古坑村、西平村民的聯合活動中心。

工務處長汪令堯說，開發商移交給縣政府時設施就有不夠完善之處，包括路燈、公園草皮、人行道下陷需一併處理，估計需560萬元經費修繕。

一般而言，自辦市地重劃區的公共設施保留用地，大多地方政府視為維護管理的燙手山竽，不得已才會接管，古坑鄉公所勇於接管實屬罕見。