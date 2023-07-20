新北三峽區農會與北大高中友雞社攜手合作，不僅邀請雞農參與課程，也帶高中生參觀在地知名的友善養雞農場，讓高中生在校園建置專屬的雞舍與環境，從中培育出優良的雞蛋，還設計出「友雞大亨」桌遊。（三峽區農會提供）

新北三峽區農會與北大高中友雞社攜手合作，以「作伙養好雞」為理念，進行食農教育推廣，不僅邀請雞農參與課程，也帶高中生參觀在地知名的友善養雞農場，讓高中生在校園建置專屬的雞舍與環境，從中培育出優良的雞蛋，還設計出「友雞大亨」桌遊，團隊近期也獲得新北市四健會競賽的亞軍。

新北市24處農會有四健會組織，主要是培養優秀農村青年，教導學子們科學與公民素養，從中學農、認識家鄉，並將所學回饋地方，新北市四健會近期在文山農場舉行露營大會暨作業組競賽，三峽區農會和北大高中的團隊在中高組7組團隊中脫穎而出，獲得亞軍。

三峽區農會今年初與北大高中簽署合作備忘錄，並開啟與校內友雞社的合作，結合學校老師和農會的專業，開設「雞的冷知識」、「雞的生活日常」、「孵蛋任務」、「友雞大亨」、「北大小當家」等五大課程，帶領學生從產地到餐桌，用行動認識雞和雞蛋的議題。

北大高中老師朱肇維表示，他因疫情緣故，在家從零開始學習養雞，慢慢培養出興趣，之後突發起想與農會合作開設課程，大受學生歡迎，使友雞社成為每學期秒殺的社團，學生與農友規畫建置專屬的雞舍與環境，每天觀察雞蛋變化，嚴格控管溫度濕度，模擬母雞孵蛋的環境，該計畫連續2年獲得農委會食農教育支持。

三峽區農會四健指導員蘇雅鈴表示，她全程參與每堂課程，看見學生從懵懂轉變成養雞達人，內心充滿感動與佩服，每天獲得的雞蛋都會開放學校認購，先前缺蛋時幾乎供不應求，而在過程中，學校和農會也開發友雞大亨的桌遊，用遊戲來推廣友善養雞的理念，相當有趣，也讓學生在角色扮演中充分感受到雞農的辛苦。

三峽區農會總幹事張永巨說，農會與教育單位的跨域合作，使得食農教育扎根，不僅讓學生深刻體會農事的點滴，也潛移默化引導孩子採取行動實踐，未來會持續跨域合作，讓學生都能成為食農教育小尖兵。