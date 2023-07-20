遠東百貨「起家厝」遠百寶慶店即將於7月24日熄燈進行原地拆除重建，遠百董事長徐旭東20日與總經理徐雪芳、遠東集團創新長徐國安，以及資生堂、滿心企業等合作廠商一起見證歷史；徐旭東並透露，51年前開幕時經濟沒有那麼好，剛開櫃位都沒填滿，但也因成為當時潮流指標曾創下最高營業額27億元，未來只是暫時跟大家say goodbye，不花幾年功夫就是蓋年新大樓，不僅是mall購物中心還兼具娛樂等功能，營收勢必超越過往。

1972年開幕的遠東百貨寶慶店屹立西門町商圈51年，為台北現存最老百貨，最後營業日為7月24日，熄燈後將原地拆除改建；徐旭東說，這三個月來封館拍賣期間，不少老客人上門，也跟他寫信傳達第一次買洋裝、第一套西裝等回憶滿滿，他說，未來改建後新的大樓很挑戰，尤其是位於博愛特區總統府後面，有樓高限制，樓高不得超越總統府樓高，但由於寶慶店位於三鐵樞紐，未來勢必要串連西門町娛樂，所以未來高樓會設電影院，他強調「遠百寶慶店要暫時say goodbye，但是don't go away，幾年就會再見」。

而根據遠百博物展資料顯示，遠百寶慶店1972年開幕時，正值中華民國退出聯合國、企業紛紛出走之際，遠東集團逆風開店堪稱「愛國舉動」，徐旭東更透露，當年開賣時其實連商品都擺不滿，創辦人徐有庠對他說要把空櫃想辦法補上，他回想至少「有2、3層都是空的」，畢竟51年前，經濟沒有那麼發達，加上進口的稅率，當時是一大挑戰。