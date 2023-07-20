AMD執行長蘇姿（右二）獲頒陽明交大名譽博士，會後和與談學生們合影。（邱立雅攝）

超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰20日下午接受陽明交大名譽博士表彰，致詞時她以18字中文開場，表達很開心能夠來到陽明交大，並表示很榮幸能夠獲得榮譽博士，成為陽明交大的一份子，她肯定陽明交大的治學理念，深得她心，盼共同攜手迎接下一個半導體與AI產業的10年，一同改變世界。

此次蘇姿丰名譽博士學位頒授典禮以全英語進行，並全程線上直播，校長林奇宏宣讀名譽博士表彰辭時，更流利切換國台英3種語言。林奇宏表示，早在2019年時當時的交大電機系校友會就通過頒發蘇姿丰榮譽博士學位，但因疫情之故，遲至現在才正式頒授。

林奇宏表示，獲頒名譽博士有兩個重要意涵，一是彰顯得獎人過去努力成果，透過公開表揚，讓社會大眾及年輕學子，了解得獎人對社會影響力以及努力過程，激勵大家奮發向上。另一個更重要的意義，是透過得獎人視野展望未來，對社會發展有正面影響。

蘇姿丰致詞時用中文說出：「大家好，我很高興今天能夠來陽明交通大學。」隨即改用英語繼續致詞，並表示獲得台灣名校陽明交大的榮譽，她感到很高興，這 一周她在台灣感覺很棒，因為他在台灣出生、美國長大，每次回台都像回家一樣，不過這次回台感受很特別，跟很多工作上的夥伴、顧客以及員工們見面，在用獲得榮譽博士來做結尾，她對此深深感謝。

蘇姿丰表示，陽明交大的治校理念觸動她的心，有來自各地優秀人才解決世界問題，也將成為世代的領導者。她認為自己的成就歸功於當年麻省理工學院老師的引導，此次在陽明交大也與學生們齊聚一堂，她想分享一點她的小故事。

蘇姿丰說，年輕時她思索著如何讓世界不同，當時麻省理工學院擁有非常多聰明的學生，她對自己要做什麼的決定感到困難，但當她接觸到半導體實驗室時便激發她的靈感，她更決定繼續鑽研半導體知識，當時沒人發現半導體是有趣的，許多人對半導體一無所知，但她相信半導體可以改變世界，事實證明在過去幾年，半導體晶片成了生活中不可或缺的存在。

此次在台灣，蘇姿丰表示再次意識到台灣真的是世界半導體的中心，台灣擁有充滿資源、創新、文化與精神的絕佳產業生態系，她很驕傲自己在業內30年，希望能夠一起改變世界，並基於過去的經驗，她相信未來10年半導體發展可期。不過產業改變得非常快，未來10年AI也將改變我們的產業，生活中各方面都將有AI的影子在，這個改變是我前所未見，同時也是很棒的機會。

最後蘇姿丰感謝AMD員工創造的成績，也感謝家人的支持，甚至還有親戚來到現場，她很高興成為陽明交大的一份子，並正面看待陽明交大所扮演的角色，將會是解決世界問題的重要一員。