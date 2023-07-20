知名主持人黃子佼上月19日捲入MeToo事件，先在臉書開直播認錯道歉，又在住處自殘，沉寂一個多月後，昨(19)日深夜首度在社群發聲，寫下2萬字的長文訴說心路歷程，宣布重生為身心靈健康的「黃子佼3.0」，對此，資深媒體人胡采蘋發表看法，不滿地說：「先坐牢吧。」

針對黃子佼19日深夜發布的長文，讓許多網友看不太懂，對此，有人整理出懶人包，聚焦七大重點：「1.多次打預防針，文章長又破碎，不願意看請不要看。2.外界不必原諒，一切都是自己的錯。3.感激老婆、醫護人員與支持者。4. 並非做危機處理，而是顧好自己。5.6/19當天對人生充滿絕望。6.訴說心路歷程。7.我被救回來了，現在是黃子佼3.0，未來會做更好的人。」

黃子佼的發文引起各界熱議，資深媒體人胡采蘋在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」發布貼文：「任何人只要真心悔過都值得原諒，不過你先坐牢吧」，同時在留言區寫下：「強迫未成年少女麻煩負起法律責任」，雖未指名道姓，但網友看得出在暗指黃子佼，加入留言撻伐的行列：「沒錯，先為犯罪付出代價，原諒是上帝的事」、「悔過與承擔責任是兩回事，不可以拿來折抵」、「看不懂那些喊加油的是在？」、「他真的不要再發言了，越說越錯，無法看完。」

事實上，黃子佼演藝事業崩盤後，愛妻孟耿如一直不離不棄，恩師兼前經紀人張小燕也出手幫忙制定對策，照顧工作團隊的生計，對於媒體詢問回歸演藝圈的可能性？張小燕以27字嚴肅回應：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心。」

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