基北北桃景點暢遊卡新加桃園8景點，4縣市首長合體宣傳。（呂筱蟬攝）

基北北桃跨區再合作，20日新推集結30處熱門景點的「基北北桃景點暢遊卡」，其中整合桃園8處熱門景點，民眾只要花650元即可購得2日景點暢遊卡，另有3日、4日不同天數景點套票可選擇，4縣市首長20日合體共同宣傳，期盼跨域觀光資源整合，以吸引更多國際觀光客，帶動北台灣區域旅遊觀光產值。

桃園市觀光旅遊局指出，這次推出涵蓋4市、30處景點的「基北北桃景點暢遊好玩卡」，新加入8個桃園景點，包括大溪老茶廠、Xpark、橫山書法藝術館、台灣客家茶文化館、小人國、富田花園農場、埔心牧場及手信霧隱城。持卡可享有各項優惠，盼更多民眾共享觀光超值套票優惠與便利。

桃園市長張善政說，基北北桃有包括基隆和平島公園、台北101、新北野柳女王頭等大家耳熟能詳的景點，桃園也擁有小人國、橫山書法藝術館等優質景點，8月1日起基北北桃景點暢遊好玩卡不僅景點加量且票價不變，使用好玩卡能享免費入場或門票優惠，未來也將持續納入更多桃園景點，讓更多人看見。

基隆市長謝國樑則說，桃園原本就是他很喜歡旅遊的地方，很開心4縣市共襄盛舉，推動基北北桃景點暢遊好玩卡再升級，未來基隆也會納入更多景點，吸引更多旅客至北台灣旅遊。新北市長侯友宜表示，桃園與新北、台北、基隆4縣市區域相鄰，皆在同一生活圈，期待未來彼此更深化交流聯繫，將「好康」傳遞給更多鄉親朋友。

台北市長蔣萬安表示，自2017年北北基好玩卡推出後引起廣大迴響，十分高興此次桃園市一同響應，讓景點再增至30個。基北北桃通勤月票7月1日上路後，目前已銷售約40.9萬張、運具使用次數突破1400萬人次，期盼未來生活圈中的朋友一手基北北桃通勤月票、一手好玩卡，利用假期搭乘大眾運輸暢遊4市景點，能更深入了解不同縣市的在地文化。

基北北桃景點暢遊卡即日起在7-11超商ibon機台或kkday網站即可購買，桃園市府也歡迎民眾在世界客家博覽會活動期間來桃園作客，來趟客家文化之旅。