有些人天生口才好，但因為講話經常太過直接且不做修飾，所以讓聽到的人非常反感，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、水瓶座、雙子座講話非常毒舌，只要一開口便能句句刺傷他人的心，甚至明知道傷人，依舊毫無避諱直接說出口。

▍處女座

有「毒舌王」之稱的處女座，語言能力是必備條件之一，處女座還擅於觀察與分析，也能輕易發現他人弱點！處女座要刺傷他人的心，簡直易如反掌，一開口就能命中要害，好在他們不常「出口傷人」，因為處女座還有保留著低調和禮貌的理智。

▍水瓶座

水瓶座邏輯能力絕對不差，加上有一點語言天賦，他們成為開口就能刺傷別人的代言人，也是自然的事。而水瓶座的毒舌在於會故意直接陳述事實的任性，就算知道會出口傷人，他們依舊會照樣講，若還帶有針對、教訓的目的，就更讓人討厭了。

▍雙子座

無形的話語最致命，雙子座擅長這類的事情。他們喜歡與人分享最新、最有料的消息，不管是不是真實，甚至會畫蛇添足地加上天馬行空的想像，原本好好的話，到了雙子座裡就變形了，他們不小心說出傷人話語後，會立刻誠懇道歉，但事後依舊繼續大嘴巴，讓人不想再聽到他們聲音。