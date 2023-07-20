正體字既是融入生活無法分割的一部分，亦是台灣當代社會多元共存的縮影。文化總會《Fountain新活水》雜誌最新一期以「超正」為主題，觀察台灣的正體字環境，並邀請各界名人談心中的正體字。

正體字根植於台灣的風土、歷史、文化與美學，此次《新活水》的「字有道理」中邀請到愛字、寫字、玩字、創造字的書法家曾泰翔、台中木刻老招牌陳彫刻處、平面設計師何庭安等，為自己心目中最有感覺的字下註解。

1937年創業的「陳彫刻處」，位於昔日台中雕匾大本營的仁愛街，手藝人陳文才表示，文字應用於木雕，最常見於店號或廟宇的匾額，早期店家多會和書法家配合，提供字書給客人參考，客人選好題詞，店家請書法家寫成正式的大字，描在木板上進行雕刻。

陳文才祖父為出身鹿港的詩人，一手好書法傳到他的手上，他自小看帖習字的運筆習慣，也帶到他的刻刀上，他表示雖然要完全刻出書法不太可能，「但懂得毛筆的運作，更懂得怎麼刻」不會破壞意境。

平面設計師何庭安，打破動態設計以英文字型為主的慣例，2017年設計出一系列動態漢字，當時他便清楚「要做這個時代稀缺的人」雖然當時動態設計的著名案例都是以英文字型為主，但他相信正體字總有一天會成為主流。

2019年何庭安為「布拉格劇場設計4年展」台灣館設計「寶島浮沉」海報，四個字特別選用了康熙字典字體，橫筆細，豎筆粗，壓扁後像是波浪般。何庭安為文字設計經常自己動手寫，他認為「字本身依附於許多東西，跟詩有關，跟畫有關，跟書有關，最重要的是，它依附於我們的文化。」

此次《新活水》雜誌內頁另製作插頁「超正習字卡」，邀請讀者寫上自己最喜歡的正體字，拍照上傳社群，響應即將登場的新活水X藝文人物X獨立書店串聯活動。