電動車龍頭特斯拉（Tesla）19日盤後公布今年第2季財報。儘管在瘋狂降價策略帶動下，特斯拉第2季營收、產量與交車量均創歷史新高，但反映獲利能力的毛利率與營益率均持續下滑，執行長馬斯克還放話，今年將繼續降價，衝擊股價盤後大跌近5%。

為鞏固在電動車市場的龍頭地位，特斯拉去年底以來狂打價格戰，在美國、中國與多個地區持續降價，並以多種促銷措施來減少庫存。馬斯克曾表示，願意犧牲利潤來換取銷量。19日的財報電話會議上，他不改鐵齒言論，聲稱「為了生產更多汽車而犧牲利潤絕對是有利益的事」。

特斯拉股價在19日盤後一開始基本持平，但馬斯克喊話繼續降價後，特斯拉慘摔近5%。

特斯拉第2季整體毛利率為18.2%，創16個季度以來新低。馬斯克指出，當前經濟處於動盪時期，「如果宏觀經濟情勢不穩，特斯拉就必須拉低價格」。

特斯拉去年股價重挫65%，但今年以來已大幅回彈逾169%。分析師表示，儘管在整體汽車業來說，特斯拉的獲利能力相對亮眼，但投資人顯然不樂見利潤持續壓縮。DataTrek Research 聯合創辦人Nicholas Colas還預估，如果特斯拉無法提供全自動駕駛技術，股價可能崩跌70%。