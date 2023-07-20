史上第一位台中「捷運寶寶」要滿月啦！台中市警察局捷運警察隊警員許哲維與台中捷運綠線文華高中站的副站長林鈺婷，因工作相識，有情人終成眷屬，他們的愛情結晶上月誕生近日即將滿月。

許哲維97年10月自警專第25期畢業後，分發回到自己的家鄉清水分局服務，110年錄取台中捷運警察隊，也因緣際會認識在捷運文華高中站服務的林鈺婷，因為倆人思想、興趣及價值觀上相互契合，在登記結婚後上月迎來愛情結晶。

許哲維是家中長子，個性敦厚善良，在清水分局任職時，在親朋好友介紹下曾多次相親，但卻一直未遇有緣人。幸好台中市警察局捷運警察隊於110年1月成立，他不但幸運獲得錄取到了新單位服務，終於遇見真命天女。

而林鈺婷是台中捷運綠線文華高中站的副站長，來自南部的她，個性純樸、善良又親切，他倆因工作環境及內容，有許多共同的話題，回憶交往點滴，輪班制的工作性質，讓他們約會，或規畫旅遊時，經常為了互相配合對方空檔時間而絞盡腦汁。

此段中捷綠線串起的美好姻緣中，兩人的愛情結晶「捷運寶寶」也在6月下旬順利誕生，兩人行變三人行，捷運警察隊祝福這對天賜良緣的佳偶與可愛的「捷運寶寶」健康平安，快樂成長。