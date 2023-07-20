出身於台東縣太麻里鄉香蘭村的利錦鴻（左）與友人武撒恩（右）合照。（武撒恩提供／蔡旻妤台東傳真）

MATZKA瑪斯卡專輯《cinevuan 7鄰86號》獲金曲獎「最佳原住民族語專輯獎」殊榮，參與作詞的是出身於台東縣太麻里鄉香蘭村的利錦鴻，目前任職台東縣政府原民處科長，他被封為「香蘭方文山」。

外界好奇他公務繁忙如何兼顧作詞，他說，只能利用夜深人靜時查單字慢慢寫，並坦言族語創作很難，經過不斷校譯、修改，還不時得請族語老師幫忙。

「斜槓太厲害、最潮公務員」利錦鴻與MATZKA都是太麻里鄉大王國中校友，兩人相差2屆，學生時代並無交集，長大後透過共同朋友才認識。利錦鴻說，前年耶誕節接獲MATZKA經紀人電話，到了工作室MATZKA親自播放demo帶、並講述歌曲創作背景，希望他能以族語創作將歌曲理念文字化，才榮幸有了這次作詞機會。

熱愛寫作卻公務繁忙的利錦鴻說，只能運用假日和晚上時間寫作，還得不時查單字、詢問父母、翻閱以前學族語的筆記。由於寫歌詞必須講求用字美學，然而利錦鴻的族語詞彙大多平鋪直敘，加上中文和族語描述方式截然不同。

利錦鴻自2022年農曆過年前，先以中文、族語混合創作，但到了大年初三他便尋求幫助，找了族語推廣員布卡．蔴旮旮菉灣和族語老師伊箖．潞垡郳耀協助，「兩位老師在校譯上幫了大忙，沒有嫌我稚嫩的族語，反而用優美的詞彙轉換了我的直白」。

「音節如何對上節拍是最難的」利錦鴻說，族語音節與中文不同，因此如何將族語填入節拍中成為一大難題。他創作後，會先自己跟上demo帶試唱，再傳給MATZKA，4首歌從創作、校譯、修改、再校譯，必須和族語老師討論校譯、和MATZKA補捉歌曲情境，因此來來回回很多次。

利錦鴻謙虛地說，「真正厲害的是MATZKA及幕後的兩位族語老師」，MATZKA透過聊天幫助他把歌曲情境化為文字，而兩位族語老師從所學的龐大字彙庫裡，撈出許多已經快被遺忘的優美詞句，「低調啦，訪問老師就好。」