雲林縣現任縣議員蕭慧敏，因去年選舉時涉嫌賄選，經雲林地檢署向法院提出當選無效之訴，20日雲林地方法院宣判蕭當選無效，認為相關證據都足以認定蕭交付賄賂為真，雖蕭辯稱，給錢是作為幫她拉票及催票動員者的補助費用，並非賄選，但法院並不認同，全案可上訴。

雲林地檢署於去年九合一選舉查察賄選，發現縣議員候選人蕭慧敏為求當選，拿500元給蔡姓選民尋求支持，蔡回絕但還來不及退回賄款，蕭便逕自離去。另外，蕭交給王姓樁腳10萬元，囑咐以每票1000元進行買票，王拿2000元賄款給黃姓選民，拿6萬1000元向其他姓名不詳選民買票。

法院認為，蕭慧敏因犯交付賄賂罪，上個月經刑事判決，處有期徒刑2年、緩刑5年，並應於判決確定日起1年內，向公庫支付100萬元，褫奪公權5年，扣案之物均沒收，未扣案賄款6萬1000元也沒收。

法院指出，由地檢署提出的當選無效之訴，其蔡姓、王姓、黃姓證人的證述及其他書證，都足以認定地檢署主張蕭慧敏交付賄賂為真，因此宣判蕭當選無效。