好萊塢近期除了被說有「罷工潮」之外，似乎還有「離婚潮」。先前溫網公開賽出席了眾多演藝圈名人，其中美國暢銷天后亞莉安娜更是睽違以久出現在螢光幕前，但令人詫異的是她手上的婚戒不見蹤影。2021年才剛結婚的她近日認「準備離婚了」另一對讓人始料未及的還有「阿湯哥」舊愛蘇菲亞薇格拉跟小7歲的老公喬曼格尼洛，同為好萊塢知名演員的2人感情一直都很好，沒想到雙方也認了離婚。

被稱為歌壇天后的亞莉安娜情路波折，幾段高調的圈內戀愛都無疾而終，她的前任饒舌歌手麥克米勒在幾年前因吸毒過量致死後，她曾經情緒一路盪到谷底。重新打起精神後，她選擇低調嫁給豪宅房產經紀人老公道爾頓戈梅茲，當初2人低調結婚但照片看起來極其幸福，沒想到剛結婚不到3年就婚姻破局，據傳是亞莉安娜忙於拍片、發專輯，加上撞到疫情2人聚少離多。但據知情人士爆料，真正的原因是男方婚後實在無法接受亞莉安娜身邊狗仔不斷，生活大受影響，2人漸行漸遠。

而曾被富比士譽為「最會賺錢的女明星」蘇菲亞薇格拉，她於情景喜劇《摩登家庭》中繼母一角廣為人知，51歲的她身材火辣、笑容燦爛，她也曾是湯姆克魯斯的昔日情人。她於2015年與演員喬曼格尼洛結婚，雖然是年紀差7歲的姊弟戀，但身邊的人都說他們「個性很搭」，感情好到被稱作是好萊塢的銀色夫妻。離婚原因據傳是因為男方想要小孩，但蘇菲亞似乎更享受2人世界，現在2人都認了離婚，也表示正在處理婚後協議流程。