im.B 吸金犯名牌包大拍賣 今賣出14件 得款175萬6000元（台北分署提供）

im.B 吸金犯名牌包大拍賣 今賣出14件 得款175萬6000元（台北分署提供）

im.B 吸金犯名牌包大拍賣 今賣出14件 得款175萬6000元（台北分署提供）

法務部行政執行署台北分署20日繼續拍賣im.B 吸金犯名牌包，在民眾踴躍競價下，共拍定迪奧包、路易威登包、行李箱及香奈兒包14件，得款台幣175萬6000元。

台北分署表示，台北分署受台北地檢署囑託，於昨(19)及今（20）日連續2天在財政部臺北國稅局中北、中南稽徵所2樓會議室，拍賣im.B 案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的名牌包及行李箱共40件。

今天延續昨天的買氣，再次吸引34組買家到場競買。在民眾競相出價下，今天再拍出迪奧包1件、路易威登包2件、行李箱2件及香奈兒包9件，合計14件，拍定金額總計175萬6000元。

全場拍定金額最高的是第35標的香奈兒包，金額高達22萬2000元。競價最激烈的則是第26標的香奈兒包，從起標價8萬元喊起，在多位民眾輪番出價多達36次後，以17萬5000元拍定。

台北分署表示，有關im.B案拍賣，分別於6月28日、7月19日、20日共3日舉行的名牌包拍賣會，總共賣出30件名牌包、1件古董箱及2件行李箱，拍定金額累計達878萬3000元，