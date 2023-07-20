桃園7位新任區長宣誓就職，副市長蘇俊賓擔任監誓人，他期勉新區長們能當市府的手和耳朵。（陳夢茹攝）

桃園市7個行政區的區長大換血，包括桃園區、龜山區、大溪區、大園區、蘆竹區、楊梅區及觀音區都換人，今天舉行新任區長宣誓就職典禮，由副市長蘇俊賓擔任監誓人，他勉勵區長們要做市府的耳朵和手，聽取地方意見並協助市府執行政策。

桃園市綜合會議廳今天舉行新任區長宣誓就職典禮，蘇俊賓說，首先要感謝7位卸任或調整工作的舊任區長，雖然因為屆齡退休、另有任用或調職至中央，而離開區長職位，但大家過去都為桃園帶來相當重要的貢獻，代表市府致上最深的感謝，而昨天宣誓就職的7位新任區長，無論是跨區或從局處調派至公所歷練，行政經驗都非常豐富。

民政局說明，7位新任區長包括桃園區長許敏松原任社會局副局長、楊梅區長施永恭原任中壢區公所副區長、蘆竹區長李岳壇原任水務局水利防災科長、大溪區長徐景揚原任平鎮區公所副區長、龜山區長張嘉平原任體育局主任秘書、大園區長余誌松原任平鎮區公所主任秘書、觀音區長劉草典原任龜山區公所主任秘書。

蘇俊賓表示，市政是以市民為核心，可將服務市民的團隊視為矩陣，Ｘ軸為民政、社會、工務、水務及環保等市政服務項目，Ｙ軸則為全市13區，在這2種不同的思維模式中，Ｘ軸是在全市將局處負責的業務做到最好，而Ｙ軸則是必須將全區所有市政服務做到最好。

蘇俊賓勉勵新派任的7位區長，就職後將扮演不同角色，所有對市民有幫助的事情都將不分日夜、全力以赴，不但扮演市府的手，也扮演市府的耳朵，將地方民眾的需求聽進來，即時反饋給市府及相關單位，全力與各局處合作推動各項市政建設。