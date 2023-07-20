前高雄市長韓國瑜的辦公室今（20）日宣布，韓會出席23日的國民黨全代會，和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧透露，有一些真正支持韓國瑜的人跟韓說「你不要做4年前的侯友宜」，韓粉認為4年前侯有做得不夠的地方，四年後的現在韓國瑜就不要留下話柄，回到「愛與包容」的格局。

游淑慧今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，今日跑行程時有遇到跟韓國瑜比較熟的朋友，透露說韓國瑜原本是想趁暑假全家一起出國遊玩，所以不會出席全代會。但韓國瑜改變出遊行程，決定要出席全代會，就是要釋放訊號，第一個是希望外界的傳言可以先停止了，韓國瑜要履行承諾，挺國民黨提名的候選人；第二個就是強調，韓國瑜這次要當啦啦隊。

游淑慧也說，韓粉近期有兩種心情，一種是被立委鄭麗文搔到心癢，也認為韓國瑜出來參選總統很好，另一種是不捨韓國瑜，擔心他又被拉出來救火。而游淑慧也透露，上週問韓國瑜對於這些消息有甚麼看法，韓國瑜沒有回答，只回了「一個貼圖」，那她也不再追問，畢竟有點敏感。

對於韓國瑜將出席全代會，游淑慧也說，她知道韓國瑜身邊有一些人跟韓國瑜說了一句話「你不要做4年前的侯友宜」。游淑慧坦言，這句話對侯友宜的確有一點傷，但真的是愛韓國瑜的人說的話，因為有些韓粉真的認為侯在4年前有做得不夠多的地方，侯也承認並道歉，但4年後的現在，韓國瑜就不要再留下話柄，落入民進黨操作，要回到韓國瑜「愛與包容」的格局；這句話真的很鋒利，但的確是真心支持韓國瑜的人會說的話。