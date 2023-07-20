金門縣議會第8屆第1次臨時會一整天下來僅9名議員簽名到場，出席未過半，臨時會首日也因此宣告流會。(于家麒攝)

金門縣議會第8屆第1次臨時會首日宣告流會，府會官員枯坐議場內一整天相當無奈。(于家麒攝)

金門縣議會今（20）日召開第8屆第1次臨時會，預定將審議縣府墊付款案及相關法案。議會「國民黨暨跨領域監督政團」質疑會議未依相關議事規則，議事日程未於開會前5日送達各議員及縣府，致使府會人員不及準備資料，該政團10位議員均未出席以示抗議，一整天下來僅其餘9名議員簽名，出席未過半，府會官員枯坐議場內一整天，臨時會首日也於下午5點宣告流會。議會指出，此次召開臨時會過程，均有依照相關規定辦理，希冀全體議員同心同德，共同監督縣政。

國民黨跨域政團指出，按金門縣議會議事規則相關規章，議會議事日程由議事組編擬，經程序委員會審定後，於開會前5日送達各議員及縣府。但此次會議竟然是在昨（19）日召開程序委員會，今天就決定議程發公文說要開會，完全不按牌理出牌；在程序委員會期間，議員周子傑、唐麗輝也表示，部份議員人不在金門，建議將議事日程延後，但議長洪允典執意召開，兩人憤而離席表達抗議。

政團補充說明，本次臨時會，除了緊急送到的日程表公文之外，竟然連開會審議的預算文件「一份」都沒有拿到，非常誇張！為顧好縣政發展、嚴謹審議品質，因此選擇全體拒絕出席表達抗議，也呼籲議長洪允典應該尊重縣府與其他議員。

對此，縣議會秘書長王垣坤表示，該會召開此次臨時會過程，均有依照相關規定辦理，且依照金門縣議會議事規則第二十條第三項規定，臨時會召開並無開會前5日送達各議員及縣府之限制，故無違反規定之處。

王垣坤補充說，經查除了縣府來文申請撤案的案件以外，並無逕行退回縣府之議案；再者此次程序排入審議會議之縣府提案共79案，目的即是審議縣府墊付款案及相關法案，冀全體議員共同監督縣政。

金門縣議會「國民黨暨跨領域監督政團」於今年2月24日成立，由國民黨團書記長洪成發擔任總召集人、副議長歐陽儀雄為副總召，政團執行長由李養生擔任，發言人為董森堡，其他成員包括許玉昭、蔡水游、周子傑、許大鴻、唐麗輝及王國代，該政盟除李養生、董森堡、唐麗輝及蔡水游等4位議員為無黨籍外，其於皆為國民黨籍議員。