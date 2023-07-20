「第20屆國家品牌玉山獎」公布得獎名單，元大人壽獲評審團肯定拿下「最佳人氣品牌獎」。多年來元大人壽秉持「保險保障・永續經營・社會安康」之企業核心價值，致力推動保障型商品，建構完整之社會防護網，並因應不同客戶之資產配置需求，提供豐富的投資型及利變型商品規劃選擇，提供一站式購足服務，透過持續深耕保險領域，並以永續及數位服務為發展主軸，自許成為客戶心中最值得信賴的品牌。

元大人壽表示，壽險業是相當特別的金融服務業，提供保戶全生命週期之保障，陪伴保戶度過生、老、病、死等人生關卡，給予保戶最即時與專業的服務，在數位科技日新月異的助益下，元大人壽自2022年起重點推動數位轉型，落實數位化的運用與發展，不但成功拓展公司業務服務量能及提升公司營運管理效能外，更致力讓客戶感受到更輕鬆、有效率的服務。如，推出「智能客服元先生」以增加服務量能，建置「智能理賠AI辨識子系統」將理賠骨折案件作業時間大幅降低至10分鐘，開辦全通路遠距投保，打破地域之不便，服務到更多偏鄉地區的客戶。

此外，元大人壽致力整合線上與線下服務，讓保戶可以享有即時性與便利性，如：推動線上一站式服務，客戶可以在官方網站上輕鬆完成投保試算、保單內容總覽、線上投保及線上理賠等，更為落實高齡友善，在官網保戶園地平台建置無障礙網站大字版，避免高齡長者閱讀不便；線下則推動高齡身障友善櫃台及相關服務措施，期待讓每位客戶都有賓至如歸的感受，也因此獲得保戶給予臨櫃服務整體滿意度100%的成果；為了協助銀髮長者建立風險意識、遠離金融詐騙，更舉辦多場「銀髮守護列車」活動，推動普惠金融教育及防詐騙宣導，也獲得長輩們的熱情回應。

為提供保戶長期優質的服務，元大人壽在營運上更致力於企業永續發展，一路以來穩健成長，不但入選111年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，亦落實客戶爭議妥善處理、客戶資料安全及權益保障，持續通過英國標準協會台灣分公司ISO 10002：2018 客訴品質管理系統、BS 10012：2017個人資訊管理系統驗證標準及ISO27001:2013 資訊安全管理系統國際認證標準，讓保戶可以更放心將自己的需求交付予元大人壽。