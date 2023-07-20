女星賈永婕在疫情期間，不僅親送物資至需要之處，還號召圈內外親友出錢出力，又有著「防疫女神」的別稱，而她平時在工作之餘，並用心經營社群，頻頻更新貼文，和粉絲分享生活點滴。近日賈永婕一家人飛往歐洲旅遊，她也在社群上透露另一半訂票出包的糗事。

賈永婕2002年嫁給王兆杰後，婚後育有2女一子，她多次在社群上分享家人間的互動趣事。近期，賈永婕一家飛往義大利旅遊，她接連在社群上發文、曬美照，和網友們分享旅行的趣事，日前才表示因老公看不懂西班牙文，導致他們需要在大太陽底下狂奔至羅馬競技場，以免趕不上參觀，誰料到達之後，雖時間寬裕，讓她只能附上4個笑到流淚的表情符號，表達當下的心聲。

此外，賈永婕近日再度發文曝光老公出包的趣事，透露在出發前兩週，老公就多次指出自己訂到梵蒂岡的官方英文導覽，且還能在博物館熄燈後避開人潮盡情拍照。誰料，直到出發前三日才發現訂到的是7月13日下午3點的行程，但他們的班機是在13日晚上才會起飛至當地，而在經過多次交涉，確定了無法改期及退費，讓他們只能忍痛損失400歐元(約新台幣13930元)的票價。所幸最後還是訂到英文展覽，讓她打趣表示：「總之王董要安排還要付錢我們就負責美就好了。」

貼文PO出後，頓時吸引不少網友前來朝聖，不過也有人提醒賈永婕在當地旅遊需要注意的部分，留言：「這邊的扒手集團超專業的，要小心」、「可以用google翻譯」、「要提前先在官網上訂好，才能輕鬆前往。」