新北市永和區永福里長陳紫渝被譽為「最美里長」，她近日被爆出與警員談戀愛，還親密開房間，引發熱議。不料同為永和區里長、立委擬參選人莊銘淵竟發文說「盡量避免華而不實的花邊新聞」，引發外界批評蹭熱度。媒體人張禹宣針對莊銘淵的回應，直批他根本沒有搞清楚重點，也根本沒有誠心道歉，竟辯稱是「誤解」、有人刻意帶風向，從頭到尾還不斷強調自己資深，其實只是比較老，他才是民進黨提名最大破口。

莊銘淵今(20日)在臉書PO出一張「最美里長VS特優里長」圖卡，內文引述陳紫渝與男友被媒體直擊戀愛的報導，他表示看完新聞感觸很深，直呼做好里長並不容易，提到「保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞」，還說要找時間跟陳紫渝經驗分享，此文引發各界抨擊。他隨後說有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉，但又稱自己只是想做一些經驗分享，「畢竟我也比較資深」，爭議持續不斷。

「各位我必須要更正！」張禹宣今(20日)發文直呼，比起什麼林飛帆，莊銘淵才是這次民進黨提名中的「最大破口」，還是匹黑馬！他指出，莊銘淵到現在為止根本沒有搞清楚重點，也根本沒有誠心道歉：莊銘淵聲稱是「誤解」，道歉後接受媒體訪問卻聲稱是有人刻意「帶風向」，自己臉書才1500人，哪有影響力，完全搞不清楚他「立委參選人」的身分。

張禹宣提到，莊銘淵還質疑黨中央為什麼會關切此事，是不是有網友轉傳？絲毫未察覺一個立委發言人做此評斷的嚴重性。莊銘淵自始認為，是因為前段週刊的描述惹禍，絲毫未察覺是自己後段的批評「避免華而不實的花邊新聞」才是最大的問題。

「從頭到尾不斷強調自己資深，講一句白話莊銘淵你不是資深，你只是比較老！」張禹宣表示，有興趣的可以看看莊銘淵的臉書內容跟操作，前一陣子還在蹭郭台銘完全不知所以然，網路文宣上根本幼幼班等級，閉口開口經驗分享，拜託真的閃遠一點，這種經驗自己留著。

張禹宣直言：「還我李正皓，謝謝！」網友表示「恭喜西民進洞（張：喜獲人才）」、「難道不是賴亂講話被老美拉正？還有川普嘴砲轉向（張：上樑不正）」、「炮灰大聯盟，就是要有炮灰的樣子嘛」、「又會退選ㄌ嗎」、「黑馬是突然冒出頭的一顆星，但它是隨（張：地獄黑馬）」。