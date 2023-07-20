富邦悍將老將王勝偉5月時手指骨裂，下半季歸隊一軍打擊手感加溫，近3場都有安打表現，不過球隊更要借重他的經驗，帶領球隊小老弟，「我是希望不要讓他們感到有年齡差距，希望他們不要排斥就好。」

總教練丘昌榮指出，王勝偉是成熟的球員，在球隊中線年輕球員比較容易遇到失誤、跑位出狀況時，他都會適時過去告知，也會提醒投手，「這是年輕球員比較沒辦法做到的，就連其他資深球員也不一定能夠做到。」

王勝偉表示，能夠有打點進帳也是要靠隊友上壘才有機會，但他認為更重要的是，球隊有機會得分時不一定要靠安打，可以視臨場狀況而定，「像昨天一、三壘要怎麼得那1分，雖然只是滾地球出局會影響到打擊率，但能幫球隊得分，要學會犧牲自己。」

談到教練團賦予的帶領小老弟的任務，王勝偉會用比較歡樂的方式告訴他們，不希望讓小老弟覺得有年齡差距，「感覺他們好像都比較內向一點，可能他們思考比較多，就要用他們的角度去想，可能會有不同心境，其實透過他們也讓我看到不同面向，互相學習。」