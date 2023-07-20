台灣民意基金會今天(20日)公布2024總統大選最新民調，若在四腳督的情況下，民進黨參選人賴清德33.9%、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜18％、鴻海創辦人郭台銘15.2%。媒體人韋安表示，從兩份民調來看，過去1個月，如果是四腳督，產生巨大變化，民意反轉，侯、柯兩人民調已實質平盤了。

韋安今(20日)在臉書貼文表示，民意反轉，侯柯進入PK中。台灣民意基金會今天公布2024總統大選最新民調顯示（純市內電話），在四腳督的情況下：賴清德33.9%、柯文哲20.5%、侯友宜18%、郭台銘15.2%；《菱傳媒》昨天公布的最新總統大選網路問卷民意調查，結果顯示，若郭台銘參選，在四腳督情況下：賴清德38.23%、柯文哲25.29%、侯友宜20.39%、郭台銘則只有9.22%。

韋安接著指出，這兩份民調綜合比較顯示，過去1個月，四腳督之下產生巨大變化：柯、侯之間市話民調，差距縮小到2.5%，網路民調差距也只有4.9%，均為誤差範圍內。若考慮到柯文哲支持者中年輕比例高，投票確定性低，侯、柯若近日投票，兩人得票應該相當，等於民調已實質平盤了。

韋安指出，2024總統大選，已進入二階段「侯、柯PK」，因此，國民黨根本無需傷腦筋如何藍白整合，侯、柯自然會找到一個穩妥的在野勝選模式。事情簡單化了，藍營越亂，柯越得利。藍營越團結，侯友宜越能快速趕超柯P。