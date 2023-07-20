一項韓國與英國的共同研究顯示，每天睡眠8小時被認為是理想的睡眠時間，但僅有1個國家的人民平均起來能夠睡滿這個數字。研究人員透過智慧手錶和問卷調查，監測了11個國家超過3萬人的睡眠習慣。結果顯示，只有芬蘭的居民平均每晚能睡覺8小時。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，而日本人則是休息最少的，每晚睡眠時間不到7小時。同時，美國排名第ㄞ，平均每晚睡覺7個半小時，而英國人也只比美國人多睡了10分鐘。

韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology）和英國諾基亞貝爾實驗室（Nokia Bell Lab）的研究人員想要確定一個人居住的地方是否會影響他們的睡眠時間。

團隊花了4年的時間，檢視了來自11個國家的30082人的智慧手錶數據，包括英國、美國和西班牙。

志願者們還填寫了有關睡眠時間的調查問卷。然而，研究人員發現，與睡眠追踪器的數據相比，這些調查結果不準確，誤差可能高達1小時。

發表在《科學報告》期刊（Scientific Report）上的結果顯示，整體而言，參與者平均在12點左右入睡，早上7點42分鐘起床。不同國家的總體睡眠時間有所不同。芬蘭的居民睡眠時間最長，平均每晚睡覺8小時又1分鐘，從晚上11點43分到早上7點43分。

法國人的睡眠時間排名第2，每晚平均睡覺7小時45分鐘。他們的睡眠時間是從凌晨12點06分到早上7點53分。英國人排名第3，平均每晚睡覺7小時44分鐘，入睡時間為晚上11點52分，早上7點38分起床。

美國人平均每晚只睡覺7小時28分鐘。結果顯示他們在晚上11點51分入睡，早上7點28分起床。日本人休息最少，平均每晚只睡覺6小時51分鐘。根據智慧手錶的數據，他們入睡時間最晚，為凌晨12點42分，早上7點38分起床。

研究人員表示，居住在較富裕國家的人睡眠時間較少。團隊指出，這可能是因為這些國家的居民工作時間較長，工作排程更為嚴格所致。研究人員還指出，個人主義指數也可以解釋睡眠時間的差異。個人主義指數是一個衡量人們主要認同自己為個體還是團體的工具。研究人員指出，注重團體歸屬感的國家，如西班牙和日本，入睡時間較晚。這可能意味著他們在晚上有更多的家庭責任，導致睡覺時間推遲。