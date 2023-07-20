老牌重電廠中興電因涉及雲豹甲車弊案，遭法院判決沒入近21億元，董事長江義福判處5年10個月徒刑，此消息也拖累中興電股價連吞2根跌停，今收在110.5元。財信傳媒董事長謝金河表示，江義福從情治單位轉戰中興電工，這些年創造很好的績效，但這次賺錢賺到被關很划不來，他提醒經營者別忘了社會責任和股東付託，千萬別在法律規範下栽筋斗。

謝金河在臉書以「一失足，千古恨！經營者的社會責任」為題發文，指出這一陣子，台股在AI題材帶動下，相關族群呈現萬馬奔騰景象，但也出現幾個令人震驚的社會事件，尤其是18日中興電工董事長江義福因雲豹甲車弊案，二審遭求刑5年10個月，並且附連帶賠償20.9916億元，中興電工可能要在下一季提列。

受到這個消息的大撞擊，中興電工股價一價跌停到底，重挫13.55元，這一天，中興電工市值蒸發64.3億元。

中興電工1956年創立，早期是國民黨的黨營事業，蔣孝勇曾經坐鎮過。在黨產爭議中，江義福從情治單位轉戰中興電工，這些年創造很好的績效，去年EPS5.21元，這次股價上漲到147元。

謝金河表示，江義福心思細膩、事必躬親，近年使盡全力發展氫能，還曾邀請他上電視來談氫能發展，但他堅持不要，如今才發現雲豹甲車事件絆住他。

除了中興電工事件，謝金河也點出，長華科技董事長黃嘉能也因內線交易被收押禁見，仲琦也傳出前女副董事長也涉及內線交易被搜索。

「其中黃嘉能董事長驍勇善戰，是創造長華集團的幹材，他把股票10元面額分拆10股，一股變10股，創造市場交易活絡，後來很多公司跟進，也許是太在乎股價了，這次翻船。」

謝金河強調，資本市場對內線交易規範非常嚴格，而且，追索時間很長，經營者千萬不要貪小便宜，在公司有重大交易或事件之前或之後採取任何進出股票行動，一旦吃上官司，不但傷了公司形象，也會對個人一生帶來非常重大的困擾。

謝金河透露，一位上市公司董事長告訴他，賺錢賺到被關起來，最划不來，提醒企業經營者背後承載股東的付託，千萬別在法律規範下栽筋斗。