台北上海雙城論壇將在8月底舉行，市長蔣萬安是否親自出席尚未確定。民進黨議員林延鳳20日指出，一度收到議會公關室來訊指，蔣萬安將親自出席，雖已更正拿掉此句，但顯見蔣出席已成定局。她痛批，蔣續辦雙城論壇且出席，不僅背棄承諾騙神明，更公然違抗議會決議。台北市政府回應，出席代表尚在規劃中。

議會2021年審查2022年雙城論壇139.4萬元預算時，決議要求若舉辦前共機、共艦持續擾台，則預算不得動支。蔣萬安也在去年10月競選期間，在太子爺面前立誓「若有人欺負台灣，絕對拚性命跟他輸贏到底。」

林延鳳指出，日前收到議會公關室來訊稱，24日中午12時將辦理抽籤決定雙城論壇隨行議員名單，且「蔣市長訂於8月下旬出席」。雖1小時後緊急更正拿掉此句，但顯見蔣萬安出席幾已成定局。

她批評，時至今日，仍有共機10架次、共艦7艘次持續擾台，蔣續辦雙城論壇且出席，不僅背棄承諾騙神明，更公然違抗議會過往決議，個人政治利益在蔣心中，顯已遠勝尊重民意、保護台灣等價值。

林延鳳擔憂，雙城論壇一向是以市政包裝政治目的之秀場，而蔣市府目前以「尚未定稿」、「仍在協商」等理由，不願公開要和上海簽署的備忘錄內容，但蔣不僅毫無兩岸交流經驗，對市政也不熟悉，只懂捧著「蔣家後人」招牌前往上海，根本就是準備在台灣選舉年，去做配合中國大陸統戰的「炮灰」。

她痛批，蔣萬安背棄個人誠信、違背議會決議，若為成就個人，卻讓市格和國格受損，將難逃市民檢驗，若蔣萬安屆時「被趕鴨子上架進國台辦」，或又鬧出密室協商、放鳥媒體等爭議，相信又會是蔣能力不足「小孩開兩岸大車」的再一例證。

北市府發言人殷瑋回覆，雙城論壇的日期、出席代表和具體行程，還在規劃協商階段，並一定會以對等、尊嚴、善意、互惠為原則進行，如果林延鳳關心雙城論壇及市政交流情形，歡迎報名隨行出訪。

他說明，雙城論壇2022年的預算但書僅針對當年度的科目預算始有效力，今年雙城論壇預算議會已通過，並無相關但書。至於一些特定的批評有無貼標籤疑慮，相信市民會有清楚的判斷。