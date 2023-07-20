許多人在玩完成人玩具後都會清洗乾淨收好。一位女子發文表示，某天她洗完經脈型的玩具後放在浴室晾乾，沒想到卻忘記收回房間，就這樣放到隔天早上被全家看光光，因此上網求救怎麼辦才好。對此，有人建議，「妳就問說廁所那個東西是誰的？讓他們互相猜忌啊」，引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，當時她把經脈型的玩具好好清洗乾淨後放在浴室晾乾，結果忘記把玩具拿回房間收好，就這樣直接放到隔天早上，玩具就這樣被包括兄弟姊妹內的全家人看光光，因此讓她急著求救，「這樣的話還有解釋的餘地了嗎？」。

對此，許多人紛紛分享類似經驗，「我也是拿去浴室玩然後洗洗放在門後地上忘了，結果隔天起床我一進廁所上廁所，一隻小章魚正對著我笑，差點閃尿」、「我是國小在一個週末早上看到我媽的玩具在廁所，就拿著跑去敲我媽的房門問她這是什麼…然後她就見笑轉生氣了，還叫我回去睡覺…」、「我有次也放在浴室忘記，結果我媽直接在晚餐時間大家都在的時候，在餐桌上問那是誰的」。

有網友則幫原PO想出好辦法，「你就問說廁所那個東西是誰的？讓他們互相猜忌啊」，獲得不少人讚同，「心機好重不過我喜歡」、「笑死超讚」、「好壞」、「太聰明了吧！學起來」。