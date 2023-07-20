「歌神」張學友唱出多首經典歌曲，在1995年甚至唱片銷量超過瑪丹娜，僅次麥可傑克森，當時被美國《時代雜誌》列入亞洲最有影響力的50位人物之一，在影壇他憑電影《笑傲江湖》獲得臺灣電影金馬獎的最佳男配角獎，成績斐然；近日有人巧遇張學友，曝他私下簡樸一面，大讚很有修養。

張學友9日起展開「張學友60+巡迴演唱會」，將在澳門、新加坡、馬來西亞、大陸等地進行巡演，近日有網友透露在回香港的飛機上遇到張學友，網友舉起手機捕捉歌神身影，只見張學友戴著帽子、口罩，身上還背著後背包，打扮十分簡樸，網友表示張學友下飛機時，不忘親切和機組人員鞠躬道謝，好修養令不少網友誇讚：「學友一直都這樣。多年前有次乘機遇到他，後來我的航班延誤了，居然又遇到他返航。來回總共也就三、四個人，帶個帽子默默走，當時他與人擦肩而過，極少被人認出來，跟普通人一樣的。」、「別人都在隨時隨地偶遇張學友是吧」、「香港明星一直都很接地氣」、「港圈少有的高智慧頂流」、「德藝雙馨的藝術家學友」、「學友哥保佑我等會搶到票」，演過《步步驚心》的大陸女星穆婷婷也在貼文下留言「哇，喜歡這樣的大明星，這才是我心中的大明星」。

張學友近日剛過62歲生日，他在澳門表演唱到經典抒情歌〈等你等到我心痛〉，台上的大螢幕驚喜出現他與女神舒淇特別為演唱會拍攝的音樂電影，引起全場粉絲尖叫，張學友透露當時拍攝他和舒淇建議「我們每10年拍1支MV，我陪著妳老」。