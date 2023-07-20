22歲女「遭冷氣機砸頭」慘死 親姊目睹跪地哭喊CPR

畫面曝光！17樓冷氣直墜砸中女大生 物理老師：相當被11隻大象重壓

新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳冷氣掉落砸死等公車的22歲政大女大生，工人事後聲稱「螺絲沒鎖好」，造成冷氣掉落。對此，新北市冷凍空調業職業工會理事長顏誠輝表示，他看到報導狀況，可能是工人沒有確定冷氣機穩固就拆掉安全繩，造成冷氣機掉落，他從業以來沒看過這種案例，也強調冷氣師傅現今都很重視安裝SOP，更會主動詢問社區總幹事安裝規範，避免惹上賠償責任。

顏誠輝說，他看了案發現場照片，推估該冷氣為分離式冷氣，冷氣安裝有相關規範，不僅安裝師傅要綁安全繩，冷氣室外機也要安裝安全繩，若依工人對外說法，應該是他沒確定機器完全穩固時，就拆掉安全繩。

顏誠輝表示，他過往只有聽聞師傅安全繩沒綁好墜樓的意外，或是冷氣年久失修掉落的意外，因為在冷氣安裝時，師傅都會逐步確認螺絲有鎖緊，通常用電鑽會打到螺絲完全密合，逐一確認每個螺絲都有鎖緊。

顏誠輝強調，冷氣師傅一般都很謹慎，因為一不小心就有賠償責任，因此安裝時會做得比規定還嚴格，且知道每個社區管委會都有不同的規定，施作前也會主動詢問總幹事，擔心安裝錯誤會有罰則和風險。

新北市電器裝修職業工會理事長林惠達表示，每個廠牌的冷氣機都有固定的安裝架，師傅安裝冷氣時會逐步裝設安裝架、外殼、主機、面板，安裝架部分下方左右、支架左右都有螺絲，鎖好後還會用手試壓確認有鎖緊，再來才會安裝其他東西。