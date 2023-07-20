台灣國民內衣EASY SHOP培訓店長當網紅直播主，邀請火辣麻豆穿上性感內衣大露「北半球」行銷拚買氣。（業者提供）

全球疫情延燒3年，實體零售店面臨轉型。台灣國民內衣EASY SHOP高雄數位旗艦店今（20）日改裝開幕，以「電商與直播實體體驗店」重新定位，打造專業攝影棚，培訓店長當網紅直播主，邀請火辣麻豆穿上性感內衣大露「北半球」行銷拚買氣。

EASY SHOP指出，為加速實虛融合的腳步，不僅線上線下從商品、行銷、服務上進行整合外，更跨大數位轉型及行銷宣傳，期待以多元平台的服務提供全通路完善且無斷點的消費體驗。

業者表示，直播為電子商務領域及數位行銷的重要工具，EASY SHOP成立直播網作為數位轉型的再提升，並於近期重新改裝並定位EASY SHOP高雄數位旗艦店以「電商與直播實體體驗店」引領OMO再進化的經營策略。

EASY SHOP旗下Audrey品牌「Audrey弧蝶_檸檬杯系列內衣」新品上市，今天業者也特別把專業級規模的直播搬到高雄數位旗艦店現場，由EASY SHOP直播網進行「最新夯品」節目的直播，邀請EASY SHOP店長及麻豆搶鮮開箱，分享介紹夏季最新夯品。