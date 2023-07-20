畫面曝光！17樓冷氣直墜砸中女大生 物理老師：相當被11隻大象重壓

新北市板橋區新埔捷運站前今（20）日下午發生一起驚悚意外。一名22歲黃姓女大生在等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。新的監視器曝光！畫面驚悚。

據了解，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今（20）日找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎將整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女大生，黃女頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，而一旁的姊姊目睹驚悚過程，撥打119報案後，驚嚇哭喊同時立刻蹲地幫妹妹實施CPR，黃女經緊急送往亞東醫院急救，仍不幸宣告不治。

意外發生後海山警分局已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。新北市勞工局表示，勞檢處已派員到場檢查，初步檢查重點在於確認冷氣機為何發生掉落，已先勒令停工，避免災害擴大，若違規，最高可依職安法處30萬元罰鍰。