以電影《黑的教育》入圍台北電影節影帝的蔡凡熙，跳脫以前陽光男孩的形象，在新戲中表現不俗，展現不同以往的陰暗演技，昨日他出席MIDO新款Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表記者會，笑說自己已有兩年沒出席公開活動，有點小緊張，事前還偷偷參考MIDO代言人金秀賢如何擺POSE。

蔡凡熙仿效金秀賢擺POSE，完美展現男神風采，佩戴美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表，3萬5700元。（MIDO提供／陶福媛台北傳真）

受到疫情的影響，沉寂已久的蔡凡熙終於在今年萬箭齊發，有不少作品發表，除了《黑的教育》、《台灣犯罪故事》單元影集「黑潮之下」，4年前拍的純愛電影《不能流淚的悲傷》也將要上映，正值演藝生涯巔峰的他，自謙不敢與金秀賢相比較，尤其是金秀賢一身健美胸肌，讓他望塵莫及、十分欽羨，只能偷學人家擺POSE，希望也能擁有幾分男神的神韻。

美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表，藍色橡膠表帶款3萬4600元。（MIDO提供／陶福媛台北傳真）

美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表，橘色橡膠表帶款3萬4600元。（MIDO提供／陶福媛台北傳真）

蔡凡熙在記者會上佩戴藍色漸層表盤的Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期腕表，其中他最喜歡搭配橘色橡膠表帶的款式，因為橘色是他最喜歡的色系，也是他最想入手的表款，全新登場的美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表誕生於1973年，方形略帶弧度的表殼設計靈感源自電視機，是當年極受歡迎的款式，今年全新改款的TV大日期窗腕表保留當年的經典外觀，搭載配備Nivachron鈦合金游絲的Calibre 80自動上鍊機芯，具備抗震防磁、精準走時等特色，並擁有80小時動力儲存功能，有藍色、綠色、黑色漸變等表盤，另有搭配色彩鮮豔的橡膠表帶，展現不同的時尚風格。