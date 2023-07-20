富邦悍將19日以8比5擊敗味全龍奪下2連勝，除了郭俊麟中繼5局好投外，埋伏在第9棒的葉子霆更繳出生涯單場新高的4安「猛打賞」，總教練丘昌榮希望他能把握機會，「把位子留下來。」葉子霆則表示，希望自己能夠穩定輸出，不要像過去時長大起大落。

富邦陣中近期面臨流感潮，不少主力球員都掛病號，昨天球隊將劉俊豪降下二軍，拉上葉子霆，被排進先發打線的他也立刻為球隊做出貢獻，單場4安貢獻1打點、2得分，還跑出2次盜壘成功。

看到葉子霆昨天的表現，丘總也認為很棒，「這些年輕球員陸續有機會，他從去年開始上下很多次，但每次上來都是新的開始，這次是搶下位子的好機會，希望他持續有好表現，在王正棠歸隊之前，把位子留下來。」

葉子霆則表示，昨天打擊只是想要確實擊球，「把球打強就容易穿越，加上昨天賽前有下雨，場地比較濕，守備也比較不好防守，加上自己腳程快，只要打出去就有機會能夠上壘。」

對於自己生涯首次單場4安的表現，葉子霆更希望能夠穩定維持，不要大起大落，這段一、二軍上下的期間，他也跟著學長一起學習，就算是沒下場也能在場邊觀摩，「看看學長遇到狀況是怎麼做的，遇到問題怎麼馬上隨機應變，之前自己容易大起大落，要學習怎麼趕快轉換心情、調整好自己。」