前總統府發言人Kolas Yotaka競選花蓮縣長期間，與李姓隨扈傳出不倫戀，Kolas今(20日)在臉書指控，《鏡週刊》沒打電話查證、製造假新聞。《鏡週刊》聲明「出刊前多次向Kolas查證，她的說詞前後不一，還更改講法，過程皆有錄音為證」。Kolas反嗆「《鏡週刊》自爆未經我允許就錄音」，要求週刊道歉否則將提告。《鏡週刊》再發聲明，Kolas自證報導前有向其本人查證，先前指控是「明顯說謊」，強調報導有憑有據、查證完備，毋須更正、更不會道歉，針對Kolas惡意栽贓，週刊也正蒐集資料準備提告。

Kolas今在臉書發文稱，週刊內可靠消息來源證實，的確是由民進黨立委陳瑩媒介，把違法取得的抹黑資料透過管道交給週刊高層，記者依據有限的對話內容，僅引用「李妻訴狀」與匿名「知情人士」的片面詮釋，就能寫出大篇幅報導的登山神話，製造假新聞。「《鏡週刊》還無中生有寫我任意點選總統府辦公室，逼人搬離以占用其辦公空間。記者連打個電話向府查證都不願意？還是有人假府之名刻意潑糞？」

《鏡週刊》今也發布聲明，「Kolas指控《鏡週刊》報導未向其查證，事實上，《鏡週刊》出刊前，遵守新聞處理原則，多次向Kolas查證，她的說詞前後不一，還更改講法，過程皆有錄音為證」、「Kolas不倫報導於6月28日出刊，此後《鏡週刊》未與Kolas有任何聯繫，更無『週刊內可靠消息來源證實』云云」、「Kolas連日指控《鏡週刊》是不查證的惡意爆料，均與事實不符。《鏡週刊》將保留對Kolas的法律追訴權」。

Kolas在臉書回擊，「《鏡週刊》自爆未經我允許就錄音。且6月27日深夜記者與我通話，從未針對企圖引用的對話內容一一向我查證，一次都沒有。我將向《鏡週刊》寄出存證信函，要求道歉、更正，否則將提告。」

對於Kolas的質疑，《鏡週刊》再發布聲明，「針對Kolas最新回應指稱，鏡週刊未經她允許就錄音，恰恰證明本刊報導前有向其本人查證，足證Kolas先前指控本刊未查證其本人就報導，是明顯說謊。

Kolas竟因此要求媒體道歉、甚至提起訴訟，是濫用司法資源意圖造成媒體寒蟬效應。」《鏡週刊》也重申，「相關報導均有憑有據，亦完備查證程序，毋須更正，更不會道歉，針對Kolas惡意栽贓，本刊正蒐集資料準備提告，以正視聽，捍衛聲譽。」