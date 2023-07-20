47歲女星舒淇出道逾28年，在戲劇方面繳出亮眼成績單，完美詮釋不同性格角色，留下多部經典作品，與馮德倫結婚後人氣依舊，仍是許多影迷的女神。一直以來舒淇都很大方分享日常點滴，最近分享出遊度假照，被發現竟然是素顏出鏡，零濾鏡下真實狀態完全不像47歲，讓眾人看了都很震撼。

近期都能在一些時尚活動見到舒淇身影，粉絲都很期待她的新作品或是與馮德倫的好消息，而她昨（19）日在社群上傳多張出遊照，迅速登上熱搜排行榜，因為她47歲不科學美貌，再度引起網友熱議。

舒淇大方曬出素顏狀態。（圖／摘自舒淇IG）

舒淇透露，工作忙碌的她好不容易放假，決定在酒店裡吃飽喝足好好睡覺，照片中的舒淇戴著黑框眼鏡和鴨舌帽，身穿簡單的白色上衣和牛仔褲，隨性又有個人風格，宛如20、30歲人的年輕裝扮；細看舒淇還能發現她是素顏，且照片都無美顏、零濾鏡，狀態好到看不出她已經47歲。

而眾所皆知舒淇是貓奴，她也在照片中模仿貓咪俏皮的神情，讓人看了都會心一笑，紛紛讚嘆，「沒有濾鏡也這麼美」、「47歲素顏還這麼絕，羨慕了」、「狀態真讓人心動，女神工作外很會生活啊」。