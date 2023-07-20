童子瑋表示，他以議員身分，是反對騎樓停放機車的，且認為這與市府正在推動的友善行人政策相抵觸。（張志康攝）

今年3月，基隆市政府宣布市內76處騎樓開放民眾停放機車，但有不少民眾反彈。基隆市議會議長童子瑋20日邀請仁愛區里長與市府官員座談。會中大多數里長對騎樓停放機車都持反對意見。市府交通處表示，正陸續透過會勘方式，逐步調整。

基隆市政府在仁愛區開放15個路段的騎樓停放機車，但許多民眾往往無視開放與否，看到騎樓就停車。甚至騎樓停滿了，還擋住行人通道、甚至讓輪椅族進退不得。

明德里長許文杰和忠勇里長林羅清梅等表示，仁愛區地小人多，本來就不應該開放停機車，日前有店家與機車騎車發生爭執就源自於此。有里長建議將現有停車場內的增設機車停車格，路邊有停車格，騎樓又開放停機車，也會讓居民、行人通行不便。

童子瑋說，他同時具備了議長、議員及市民三種身分，從議長的身分來看，他主持溝通的平台，讓市府與各里長之間能夠充分溝通。但他以議員身分來說，他是反對開放騎樓停機車的。一方面是對高齡化的基隆並不適合，其次是此一政策與友善行人相衝突。

童子瑋表示，以市民身分來說，仁愛區本就地狹人稠，行人本就仰賴騎樓通行，近來才爭取到經費要做騎樓整平，開放騎樓停機車不僅影響商家，也影響到長輩行的安全。

交通處長王圳宏表示，市府正逐步透過會勘方式，逐一釐清哪些地方適合開放騎樓停機車，哪些地方必須保留空間供行人通行。市府將透過滾動式修正，讓市民不管走路或是騎機車，都能達到平衡。