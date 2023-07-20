遠百寶慶店開幕超過51年，是台灣現存的最老百貨，下周一（24日）將正式熄燈、原地重建。（吳松翰攝）

遠百董事長徐旭東表示，未來遠百寶慶店改建將結合吃喝玩樂一條龍，絕對值得期待。（吳松翰攝）

遠百總經理徐雪芳（左）贈予在職員工寶慶紀念禮。（吳松翰攝）

百貨迎新送舊，位於西門營業超過半世紀遠百寶慶店，將於下周一（24日）正式熄燈暫別，等待未來的原地重建，調整為更符合時下潮流的吃喝玩樂型百貨；而全亞洲最大的「誠品生活新店」，將在今年9月進駐新店裕隆城，打造30米的挑高天井書店、野花園露台，並帶來新北最大兒童書店。

1972年的遠百寶慶店邁入51年，下周一（24日）將閉店熄燈，今（20日）舉辦「感謝有您微笑再見」活動，遠百董事長徐旭東、總經理徐雪芳領軍致謝，廠商代表資生堂董事長李國祥、滿心集團董事長李俊良，及雲雀集團董事長佐藤拓男等也親臨現場，談及半世紀的回憶，徐雪芳更一度感動拭淚。

徐旭東表示，這段期間收到很多老顧客的來信分享，包括當年第一次買裙子、第一次買西裝的記憶，這個「第一次」永遠會記得，時代在進步，目前的寶慶店面積實在是太小了，尤其位於總統府附近的行政敏感區，改建充滿挑戰，改建期間也會面臨營業額的缺口，而這塊區域捷運網路發達，又有眾多觀光客，新的遠百將結合吃喝玩樂一條龍，不但是mall購物中心，也兼具娛樂功能，和旁邊的西門町連成一片，絕對值得期待。

代理眾多義大利品牌的滿心集團，董事長李俊良也表示，遠百寶慶店是滿心在北台灣首個進駐的百貨店，目前共有47個店櫃在遠百，等於是一步步跟著遠百成長，期許這回改建後再創業績長紅。

遠百寶慶即日起至最後營業日7月24日18點止，回饋倒數計時，百貨服飾單筆滿3500元送250元、保健器材單筆滿5000元送500元、大家電單筆滿1萬元送1000元；信用卡祭出9大銀行全館當日滿5500元送商品券100元等。