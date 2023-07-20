畫面曝光！17樓冷氣直墜砸中女大生 物理老師：相當被11隻大象重壓

新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳冷氣掉落砸死等公車的22歲政大女大生，新北市勞檢處今下午接獲通報，立即派員前往實施檢查，經初步調查後發現，該民宅正在做冷氣機安裝作業，冷氣機不慎從17樓掉落，勞檢處將在7至9月執行冷氣安裝專案檢查，提醒業者落實作業安全規範。

勞檢處副處長陳兆年說，依《營造安全衛生設施標準》第26條規定，「雇主對於置放於高處，位能超過12公斤‧公尺之物件有飛落之虞者，應予以固定」，施工單位在安裝過程，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成了氣機飛落，砸死下方民眾。

勞檢處說，該案已勒令現場停工，涉及違反《職安法》相關規定將依法處罰，最高可處30萬元罰鍰，此外，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

勞檢處呼籲，夏季是冷氣機安裝的旺季，提醒施工單位應依「冷氣裝修安全作業指引」規定，施工前預先檢視搬運區域環境、清空搬運路線障礙物，適當固定冷氣機，避免類似意外發生。