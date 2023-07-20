近年來，達欣工也逐漸降低住宅工程營占比，2017年住宅工程營造比達52％，2018年已降到30％，2019年剩22％。目前手中案量則已減到剩一成多。

房地產工程先前受到缺工、缺料，物價上漲，營運風險提高，營造廠接案已呈保守。

達欣工指出，房地產建案項目包括基礎、外牆、地板、窗、玻璃，工料繁瑣，施工期程長、進度慢，雖然毛利可能高，但交期長、營收慢，營造廠的營運風險較高。

目前達欣工手中工程案量仍以廠辦為主、占60％；住宅僅1成多；其餘為商辦及公共工程。達欣工指出，已策略性盡量不接住宅工程。

這一年來相當積極規劃投入房地產市場的新亞建，但因房地產市場低迷，手中500億元的合約工程案量，超過90％以上還是公共工程。

由於全球對晶圓事業需求放緩下導致庫存增加，部分規劃中的新廠投資轉為觀望，2023年預期資本支出會減少近20％，中鼎預期科技廠辦的成長力道會放緩。

中鼎表示，積極拓展低碳與綠色工程案量，爭取ESG商機是集團未來主要工程承攬的方向及核心。