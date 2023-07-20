桃園市張姓男子在交友軟體認識13歲少女，張男竟以少女裸照威脅其要性交易。少女報警後，警方要少女約出張男，不料少女約出張男後，在警方埋伏下，少女竟坐上他的車，並被張男強逼口交成功。張男被法院依違反兒少性剝削防制條例等判處8年有期徒刑，可上訴。

桃園地院調查，2020年張男在交友軟體認識少女，並引誘少女以5000元1小時和其性交易，少女同意後，張男要少女先傳裸照給他，少女也乖乖拍裸照傳給張男。後來2人約好到旅館性交易，但少女爽約，張男因此不滿，將裸照散布在網路，強逼少女與其性交。

少女心生畏懼報警，為協助警方逮捕張男，少女假裝約張男見面，不過張男一到場就要少女上車，少女上車後，張男把車輛往前開2、300公尺後停車，並要少女為其口交，少女因心生畏懼，被迫口交，結束後張男把車開回原地要放下少女，隨即被警察逮捕。

中壢警方回應，該案件因不知道網友身分，因此請少女佯裝答應，為避免發生其他意外，曾再三告知少女不得單獨上車離開警方視線，但少女突然上車，承辦員警始料未及，不過隨即跑步要攔下車輛，但腳程不及，要掉頭開偵防車時，男子已經把車輛開回，隨即查獲嫌犯。

桃園地院審理後，對張男依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、引誘使少年為有對價之性交未遂罪、脅迫使少年為有對價之性交行為罪，判有期徒刑8年，可上訴。

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