鹽水數位機會中心也不落人後，近日開辦「逐格動畫班」，期望透過逐格動畫影片的宣傳，推廣鹽水知名的蜂炮民俗文化。（月津國小提供／張毓翎台南傳真）

台南市大內數位機會中心今年結合大內區公所培訓出來的導覽人員，透過導覽解說、攝影教學、影音剪輯、podcast錄製景點語音介紹、數位美編等課程，共同製作完成「大內文史天地影音明信片組」，行銷大內之美。鹽水數位機會中心也不落人後，近日開辦「逐格動畫班」，期望透過逐格動畫影片的宣傳，推廣鹽水知名的蜂炮民俗文化

大內國中承接教大內數位機會中心已邁入第16個年頭，近年陸續以數位化方式製作大內文化旅圖、西拉雅公廨文化紀錄、老照片電子書、水月世界影音明信片等，行銷大內好風光，今天發布的文史天地影音明信片組，只要掃瞄每張明信片上的QR-code，即可觀看影音導覽及景點語音介紹，認識大內國小校內神社、楊家古厝等6個代表性的歷史古蹟。

教育部為提升偏鄉民眾數位應用能力，去年在鹽水區月津國小設立鹽水數位機會中心，陸續開辦許多行銷鹽水特色文化的數位課程；月津國小校長丁女玲說，鹽水數位機會中心服務偏鄉的長輩學習平板及網路應用，即將開設的課程包括「網路訂單接不完－粉專經營攻略」、「世界地圖看見鹽水商家」等課程，希望民眾能夠多多利用。