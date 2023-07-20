鳳小岳日前上唐綺陽的網路節目受訪。（Yahoo TV提供）

鳳小岳將推出首張個人專輯《柒》，他日前作客唐綺陽的網路節目《唐綺陽談星室》，分享自己受媽媽「人體細胞每7年就會更新一次、每7年人生就會有一個新的身分」的鼓勵，7歲到少林寺練功、14歲從垃圾場撿回吉他開始練琴、21歲拍電影「艋舺」、35歲之際改當樂壇新人，更將首張個人專輯名稱為《柒》。

聽到鳳小岳分享自己人生每7年都會有個很大的突破，唐綺陽驚嘆他「非常天王星」，「天王星每7年會移動，鳳小岳出生的時候剛好在0度，0度是能量最強的時候，所以每7年一次的變動都相當驚人，卻充滿力量，不知道你7年後又會拿什麼來嚇我們」。唐綺陽稱讚鳳小岳天生就有「別人無法複製你，要學你也學不來」的優勢，每7年展開的新人生都值得期待，接下來鳳小岳還會陸續曝光隨身必帶的7樣物品、7個自己不為人知的祕密等，帶粉絲一起解碼他的各種樣貌。

節目中，唐綺陽分析身為雙魚座、上升在魔羯座的鳳小岳特質就是總讓自己很辛苦，巧的是鳳小岳的父母、岳母、老婆和小孩都是水瓶座，而水瓶座的特質被形容是「活在平行時空的外星人」，鳳小岳坦言曾經歷過辛苦的契合期，每個人都有不同的眉角，相處像在玩「踩地雷」，從摺衣服大小、飲食選項都會被水瓶家人管牢牢，他幽默自我安慰：「水池特別大，在他們水池遊蕩，沒辦法阻止他們，一個願打一個願挨，挨到習慣也沒那麼糟了。」