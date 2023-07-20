蕭秉治日前在上海、廣州舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場。（相信音樂提供）

蕭秉治日前在上海、廣州舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場。（相信音樂提供）

蕭秉治日前在廣州、上海舉辦「Project X Live Tour」巡迴演唱會，新人男團ALL IN 5也到廣州現身觀看演唱會，上海場則是師姐丁噹特地前來打氣力挺，原本默默隱身在觀眾席跟著勁歌熱舞的她，卻被蕭秉治發現，引起歌迷騷動，在蕭秉治和歌迷的慫恿下，直接在台下拿麥克風清唱了蕭秉治寫給她的〈冷血動物〉。

丁噹唱完不忘直接跟蕭秉治邀歌，她語帶「威脅」地說：「你還欠我一首歌，很多年沒幫我寫歌了，我現在在籌備新專輯中，你自己看著辦！」而歌迷還狂喊安可，蕭秉治索性幫歌迷再向丁噹點唱〈我愛他〉。

蕭秉治一開場隨即展送上多首熱門歌曲，更準備數顆沙灘氣球，讓現場觀眾在歌聲中享受夏日派對的歡樂。唱到夯歌〈外人〉時更是吸引全場大合唱，這首歌連師兄、五月天主唱阿信都曾邀約蕭秉治一同在五月天演唱會上合唱，回想起2人的合作，至今在五月天面前都還是有些拘謹的蕭秉治，在廣州場舞台上竟模仿阿信表演時的花式甩手動作，幽默自虧：「不是每個人都能像阿信哥一樣甩得那麽帥。」