民進黨總統參選人賴清德10日稱「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已達成」，英國《金融時報》19日指出，有美方官員要求台灣政府澄清賴的爭議言論，引發熱議。國民黨台北市議員李彥秀表示，賴清德為了選舉已經胡言亂語，難道不知道美國不支持台獨主張？難道不知道在美中台關係上信口開河，會被視為麻煩製造者？賴清德口不擇言，國家立場左右搖擺，難怪美國不信任，賴已成台灣最大的政治危機。

「暴走賴清德，是台灣最大的政治危機！」李彥秀今(20日)在臉書發文表示，為了選舉，賴清德已經胡言亂語，這是台灣最大的政治危機。民進黨與賴清德雙標，已經不足為奇。過去的賴清德是「台獨金孫」是「台獨工作者」。日前居然脫口而出「最想與習近平共進晚餐」；現在又說，「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成」。

李彥秀質疑，根據《金融時報》19日報導，美國白宮官員要求民進黨總統候選人賴清德澄清「進白宮」發言。難道賴清德不知道，美國不支持台獨主張嗎？難道賴清德不知道，在美中台關係上信口開河，會被視為「麻煩製造者」（Troublemaker）嗎？

李彥秀強調，但是在兩岸與國際，這些攸關國家安全與利益的事情上「口不擇言」，凸顯賴清德對於國家大政的無知外。賴清德的國家立場左右搖擺，面對權力威脅與誘惑（蔡英文）卻又卑躬屈膝，也難怪美國不信任賴清德，台灣人民無法信賴賴清德。

李彥秀直言，暴力小英，帶來台灣八年的災難結果；暴走賴神，更是台灣最大的政治危機！