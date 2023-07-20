馬英九基金會邀請大陸37位師生來台參訪，遭民進黨批評是統戰團。對此，海基會副秘書長蔡孟君今日表示，海基會一向支持兩岸青年進行健康、有序的交流，對於相關活動，主管機關（陸委會）已有說明。

蔡孟君說，馬英九基金會邀請的此次交流活動屬於專案交流性質，權責機關已針對行程、接待單位等進行審核，也同意他們來台。她僅重申，海基會支持政府的政策，也支持兩岸青年之間做健康、有序、正常的交流，她有注意到此次陸生對訪台行程印象深刻、很愉快，因此，海基會期待大陸盡快恢復讓陸生來台就學，讓陸生可更加了解台灣。

此外，湖南省長沙市台協會長林懷被控2019年以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投當時的國民黨總統候選人韓國瑜，業遭最高法院依違反選罷法判3年2月徒刑，褫奪公權4年定讞。蔡孟君回應，案發以來，海基會都有提供林懷必要的協助，林懷也多次洽請海基會的台商財經法律顧問，提供相關法律諮詢與建議。

她強調，兩岸之間很多法律規定，會請專家不定時在海基會網路上，就兩岸經貿議題往來做分析，提供給大家參考。