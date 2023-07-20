尹馨挑戰全台語劇，壓力大到失眠。（羅永銘攝）

藍葦華（左起）、蔡明修、安心亞、尹馨、阿沁、美麗本人、亮哲、王自強出席開鏡儀式。（羅永銘攝）

安心亞、尹馨、藍葦華、亮哲、美麗本人20日出席華視全新懸疑職人劇《孔雀魚》開鏡記者會。安心亞在劇中飾演傳播妹，問及如何為角色做功課，她搞笑自問自答：「傳播妹要怎麼實習呢？休假去錢櫃亂開包廂，為您帶來一首〈呼呼〉嗎？」笑翻眾人。

記者提議可以進行「一日傳播妹」田野調查，她有自信的回：「我怕我太漂亮，她們不願意。」她還調查過行情，如果傳播妹被打槍還是有400元車馬費可以拿，「那我被打槍10個就有4000元耶，趕快打槍我。」

《孔雀魚》是安心亞繼《牛車來去》再次挑戰台語劇，她為了演出接地氣傳播妹，主動向演她乾哥的張再興加Line，「平常都是我媽教我台語，但傳播妹的台詞太粗俗，張再興很會，我就盧他教我。」

金鐘視后尹馨首次挑戰台語劇直呼：「台語真的超級難」，更因為今日開鏡完後馬上要去拍第一場戲，一度昨晚壓力大到失眠，一旁的亮哲也落井下石起鬨說要她現場直接說幾句台語，沒想到反被尹馨用台語回嗆「不要作弄我」。這回加入《孔雀魚》劇組，尹馨表示是因為剛好在拍攝錢人豪導演的電影時，與導演聊天得知對方想找自己出演，看完劇本後覺得很特別，所以就答應了

而首次跨界挑戰電視劇的美麗本人，笑說「劇中的角色就是現實生活中的自己，真的是美麗本人演出。」也分享因為本身不想侷限做網路上的影片，剛好接到導演的邀約，覺得「有工作、有錢賺，上班！」他更積極的在現場向導演爭取，想要拍攝戲劇的幕後花絮。百萬詞曲創作人阿沁則擔綱音樂指導，與導演合作過多次的他表示，能再次與錢人豪導演合作非常開心，直喊「要一起做出一系列能爆紅的歌曲。」

《孔雀魚》是一部以獨立女性為主軸、探討生死議題及感情寄託的懸疑職人劇，講述尹馨、安心亞兩位自立自強的女性、因緣際會下接觸到命案現場的善後清潔工作，並在過程中挖掘出許多逝者背後隱藏的情感，以及關係人物的內心世界，而兩人命運的交會，對彼此相知相惜，在工作上也更加熟能生巧，成為之後一連串命案的破案關鍵，一場充滿血淚交織的職人故事就此展開。預計將於2024年於華視主頻、公視台語台同步首播。