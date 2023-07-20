駐診大甲李綜合醫院、台中榮總心臟內科醫師黃祺耀20日提醒，水喝得少代謝變慢，或是出去冷氣房溫差大致血管急速收縮，皆為夏天易忽視、產生心血管疾病的問題。（李綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

炎炎夏日，氣溫飆高，許多人躲入冷氣房，然而長時間待在冷氣房恐造成水分流失不自知且忘記補水，導致體內血液黏稠度提升，增加心血管疾病風險；醫師20日提醒，水喝得少代謝變慢，或是出去冷氣房溫差大致血管急速收縮，皆為夏天易忽視、產生心血管疾病的問題。

駐診大甲李綜合醫院、台中榮總心臟內科醫師黃祺耀表示，夏天氣溫高易流汗，人體血管擴張、血流量增加，若忘記補充水分，血液因缺水變得濃稠，並且流動緩慢和滯留，將提高血栓堵塞和心血管疾病的風險。尤其外送人員、建築工地人員、農民等暴露在太陽底下工作的人，務必適時補充水分，而長時間待在冷氣房雖未流汗但空氣乾燥，也會造成人體水分流失，不要忘記補水。

黃祺耀說，天氣持續高溫，人體待在室外體感溫度直逼40度甚至更高，若一下衝入26度、27度的冷氣房，溫差達10多度，血管急速收縮也可能造成心血管血流受阻或異常，建議民眾先喝水、洗臉散熱，避免身體不適應。

「心血管疾病風險夏天依舊隨時存在，不容忽視。」黃祺耀指出，三高患者在夏天經常熱到吃不下飯，或是減少運動量。他提醒，一定要定期規律飲食、運動，可選在夜晚或室內運動，同時按時服用藥物，務必補充水分。

黃祺耀說，補充水分以白開水為主，適時喝運動飲料補充電解質。含糖飲料容易造成肥胖，過重或肥胖皆是心血管疾病的主要危險因子，平時要注意飲食。夏季除預防中暑外，如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，或是有心絞痛，千萬不能夠忽視，要馬上就醫。